Blaulicht | Montag, 11. Februar 2019 Montag, 11. Februar 2019

Schwerer Unfall bei Bartholomä

Galerie (5 Bilder)

Fotos: edk

Auf der Straße zwischen Bartholomä und Böhmenkirch ereignete sich am Montagfrüh ein schwerer Unfall. Die Polizei berichtete von mehreren verletzten Personen.

Offensichtlich waren in den Unfall auf Höhe der Heidhöfe auf der L 1221 drei Fahrzeuge beteiligt, wie die Polizei in einer ersten Stellungnahme kurz vor 8 Uhr mitteilte.

Ergängung: Die Straße ist von Schnee und Eisbedeckt. Einen Überblick über die Strecke finden Sie hier.



Hier die aktuelle Meldung der Polizei: Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montagmorgen auf der L 1221 . Ein 22 Jahre alter Ford-​Lenker befuhr gegen 7 . 10 Uhr die Strecke von Böhmenkirch in Richtung Bartholomä. Nach Rötenbach kam er in einer leichten Linkskurve bei schneeglatten Verhältnissen ins Schleudern und geriet dabei auf die Gegenfahrspur. Dort stieß er frontal mit einer entgegenkommenden 57 -​jährigen Mercedes-​Fahrerin

zusammen, die dadurch von der Fahrbahn abgewiesen wurde. Im weiteren Verlauf touchierte der 22 -​Jährige noch einen nachfolgenden Pkw, der von einem 41 -​Jährigen gelenkt wurde. Der 22 – sowie die 57 -​Jährige wurden teils schwer verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert. Letztere musste von Kräften der Feuerwehr aus ihrem totalbeschädigten

Mercedes befreit werden. Der 41 -​Jährige blieb unverletzt. Die Strecke musste bis 8 . 45 Uhr voll gesperrt werden. Danach konnte der Verkehr halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Rems-Zeitung, Redaktion.

Lesedauer: 50 Sekunden.