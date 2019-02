Blaulicht | Montag, 11. Februar 2019 Montag, 11. Februar 2019

Taxifahrt nicht bezahlt

Auf rund 120 Euro Kosten blieb ein 30 -​jähriger Taxifahrer am Sonntagmorgen sitzen. Gegen 4 . 40 Uhr hatte er einen Unbekannten von Stuttgart nach Schwäbisch Gmünd gefahren. Als sich am Zielort herausstellte, dass der Unbekannte gar kein Bargeld dabei hat, verständigte der Taxifahrer die Polizei. Diese Gelegenheit nutzte der Mann und flüchtete in Richtung Marktplatz.

Der Unbekannte ist ca.biscm groß. Er war mit einer blauen Jeanshose, einem weißen Hemd, einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Basecap bekleidet. Der Mann, der offenbar türkischen Akzent sprach, trug einen schwarzen Vollbart. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Telefon:/​, entgegen.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 26 Sekunden.