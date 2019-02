Sport | Montag, 11. Februar 2019 Montag, 11. Februar 2019

TSB Gmünd stellt die Weichen: Vier Neuzugänge für die kommende Saison

Galerie (1 Bild)

Foto: Kessler

Am großen Jugendheimspieltag des TSB Gmünd am Samstag in der Großsporthalle hat Jugendleiter Michael Hieber zu einer nicht alltäglichen Pressekonferenz geladen. Unmittelbar vor dem Derby bei der HSG WiWiDo haben die Handballer gleich vier Neuzugänge präsentiert – ganz gleich, ob der Aufstieg glückt oder nicht.

Hieber übernahm die Moderation im Foyer der Großsporthalle und war sichtlich zufrieden. „Mit unseren vier Neuzugängen haben wir vier gestandene Spieler verpflichten können, die einerseits noch jung sind, aber auf der anderen Seite schon eine gewisse Erfahrung mitbringen“, so der ehemalige Cheftrainer des TSB. Sich dem TSB zur neuen Saison anschließen wird sich Tim Albrecht. Der Linkshänder steht derzeit noch beim TSV Wolfschlugen unter Vertrag, ursprünglich kommt er aber aus Herbrechtingen. Damit verfügt der TSB in der kommenden Saison mit Sven Petersen und Wolfgang Bächle gleich über drei Linkshänder im Team. Albrechts Freundin wohnt und studiert in Gmünd, zudem habe ihm die Stimmung in der Halle inspiriert, sich dem TSB anzuschließen. Außerdem habe er im Sommer sein Studium in Tübingen abgeschlossen. „Wir möchten bei uns keine altgedienten Stars verpflichten, sondern unserem Motto treu bleiben, junge Spieler in unseren Reihen weiterzuentwickeln“, sagt Jürgen Rilli, Sportlicher Leiter des TSB, der die Vertragsgespräche mit den Neuen geführt hat. Er habe sich bereits im Oktober mit Trainer Stefan Klaus zusammengesetzt, um zu schauen, wie es in der kommenden Saison, unabhängig vom Erfolg in der aktuellen, weitergehen könne.







Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 60 Sekunden.