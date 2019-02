Sport | Montag, 11. Februar 2019 Montag, 11. Februar 2019

TSV Alfdorf/​Lorch blamiert sich beim VfL Waiblingen — 23 : 40

Im Rems-​Murr-​Lokalkampf in der Handball-​Württembergliga hat der TSV Alfdorf/​Lorch in der Waiblinger Rundsporthalle eine bittere Niederlage gegen den VfL kassieren müssen.

Bis zur 20 . Minute schafften es die Gäste, den Abstand auf drei Tore zu halten. Kapitän Markus Bareiß und Kevin Neumaier erzielten in dieser Phase schöne Tore. Dann kam der Absturz. (Text: TSV)





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Dienstagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Beim) kam kein Alfdorfer Feldspieler auch nur annähernd an seine Möglichkeiten. Allein Torhüter Tom Plaschke, den Trainer Daniel Wieczorek von Anfang an brachte. Dazu kamen eine Unmenge technischer Fehler und eine schlechte Chancenverwertung. Insgesamt war es die schlechteste Leistung des Wieczorek-​Teams in der laufenden Runde.Alfdorf/​Lorch konnte bis zur. Minute einigermaßen mithalten und lag zu diesem Zeitpunkt nur mit drei Toren in Rückstand. Probleme hatte die Abwehr insbesondere mit dem Halblinken der Gastgeber, Sascha Laurenz, der wiederholt durch eine einfache Kreuzbewegung frei aus dem Rückraum hochsteigen konnte und ungeheuer präzise traf. Wieczorek nahm schon früh eine Auszeit, die tatsächlich wirkte.Jerkovic, Plaschke – Bauer (), Schuster, Diederich (), Czapek (), Bareiß (), Wagner, Rauch, Nothdurft (), Neumaier (), Pfahl (), Salja (), Spindler (

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 49 Sekunden.