Schwäbisch Gmünd | Montag, 11. Februar 2019 Montag, 11. Februar 2019

Zeiselberg: Jetzt auch Plan B für Biergarten-​Betrieb im Gartenschau-​Sommer

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Überraschend hat Oberbürgermeister Richard Arnold am Montag erklärt, dass es im Hinblick auf die Bewirtschaftung des Zeiselberg mit einem Biergarten im bevorstehenden Gartenschau-​Sommer einen „Plan B“ gebe.

80

2014

Richard Arnold sagte: Zwar sei es noch durchaus realistisch, dass in rundTagen dort noch das von einer Bürgerinitiative kritisierte Gasthaus in Holzständerbauweise errichtet werden könne. Dennoch, so gab das Stadtoberhaupt im Gespräch mit der Rems-​Zeitung zu verstehen, reiften sicherheitshalber Überlegungen und Pläne für einen erneuten improvisierten, dennoch vollwertigen Biergartenbetrieb — wie zur Landesgartenschau— heran. Es wäre, so betont OB Arnold, unvorstellbar, wenn es zur Remstal-​Gartenschau auf dem extra hergerichteten „Familienberg“ keine Bewirtung der Gäste geben würde. Er denke dabei nicht an einen Biergarten-​Betrieb für die Erwachsenen, sondern auch an einen Eis-​Verkauf für die Kinder. Unser Bild entstand im letzten Jahr bei einem „Biergarten-​Probesitzen“ als Dankeschön für die fleißigen Zeiselberg-​Bauarbeiter.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 35 Sekunden.