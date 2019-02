Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 12. Februar 2019 Dienstag, 12. Februar 2019

OB Arnold: Gmünd soll wachsen

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Anlässlich der Haushaltseinbringung hat OB Richard Arnold den Gemeinderat und sein Baudezernat auf eine stürmische Bauland– und Wohnungsbaupolitik eingestimmt.

550

13

Er rechnet damit, dass durch städtische Erschließungen sowie durch private Investorentätigkeit allein in diesem Jahrneue Wohneinheiten gebaut oder zumindest Baurechtsgrundlagen geschaffen werden.„Wir werden auch in den kommenden Monaten unseren Weg mit einem ausgewogenen Mix von Wohnentwicklung in allen Stadtteilen, Innenentwicklungen und Aktivierungen von Brachflächen weitergehen“, so kündigte Richard Arnold in seiner „Königsrede“ an. Die Liste der Baugebiete steht in der RZ vom. Februar.

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 22 Sekunden.