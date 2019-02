Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 13. Februar 2019 Mittwoch, 13. Februar 2019

Busfahrer streiken am Freitag

Galerie (1 Bild)

Foto: edk

Mit starken Einschränkungen im Nahverkehr muss im Raum Schwäbisch Gmünd am Freitag, 15 . Februar, gerechnet werden. Die Beschäftigten der der Firma Abt (Stadtbus Schwäbisch Gmünd) werden von der Gewerkschaft ver.di zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Davon betroffen ist der gesamte Stadtverkehr in Schwäbisch Gmünd sowie die Verbindungen in die Ortsteile.

Mit Beginn der Frühschicht sind die Beschäftigten der Firma Abt zum Warnstreik aufgerufen. Das Fahrpersonal wird sich nach Einschätzung des ver.di-Bezirks Ostwürttemberg-​Ulm in hohem Umfang beteiligen. „Die Fahrer und Fahrerinnen in Gmünd wollen ihren Beitrag leisten für eine angemessene Lohnerhöhung“, so Maria Winkler, Geschäftsführerin des ver.di-Bezirk Ostwürttemberg-​Ulm.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 25 Sekunden.