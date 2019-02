Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 13. Februar 2019 Mittwoch, 13. Februar 2019

Gartenschau-​Hingucker: Premiere der Gmünder Theater-​Vorhänge

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Seit Mittwoch Hingucker und auch Gesprächsthema in Schwäbisch Gmünd: Premiere der künstlerisch gestalteten Idee für eine ganz besondere lokale Inszenierung der Remstal-​Gartenschau.

Grundlage ist das vom Gemeinderat im letzten Jahr mit großer Begeisterung auf den Weg gebrachte Konzept, die Gmünder Beiträge für die Remstal-​Gartenschau wie ein Theaterschauspiel auf Gäste und Bürger wirken zu lassen, dies besonders auf einem Rundgang durch internationale Themengärten auf einem neuen touristischen Stadtrundgang. Dazu sollen an den wichtigsten Eingängen und Schauplätzen eine Art „Theater-​Vorhänge“ errichtet werden. Bürger und Gäste sollen das Gefühl erleben, etwas ganz Besonderes zu erleben, wenn sie diese Vorhänge durchschreiten. Am Mittwoch war Premiere im Remspark. Die ersten Passanten und Betrachter fanden die künstlerische Idee von Sabine Wilhelm-​Stötzer auf Anhieb super, andere rümpften auch spontan die Nase. Es scheint so, als bekäme die Stadt einen neuen „Aufreger“. Mehr dazu am Donnerstag in der Rems-​Zeitung

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 36 Sekunden.