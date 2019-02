Kultur | Mittwoch, 13. Februar 2019 Mittwoch, 13. Februar 2019

„German House Pioneer“ Danilo Plessow im Zappa, Schwäbisch Gmünd

Einen Leckerbissen der Extraklasse hält der Kulturbetrieb Zappa für alle Fans der Disco– und Elektroszene bereit: Mit Danilo Plessow (Motor City Drum Ensemble /​MCDE) und Rainer Trüby (Trueby-​Trio) an den Plattentellern laden zwei Meister des elektronischen Sounds auf den Dancefloor. MCDE und Rainer Trüby treten in einem Benefiz-​Event am Samstag, 16 . Februar, ab 21 Uhr auf.

Motor City Drum Ensemble ist Danilo Plessow – heute ein international bekannter Künstler, dessen Heimatstadt Schwäbisch Gmünd ist. Er gilt nach zahlreichen Veröffentlichungen auf nicht weniger alsPlattenlabels als einer der herausragenden Tastemaker und Producer. Wobei jeder seiner Tracks die tiefe Verwurzelung im Spiritual Jazz, Modern Soul, Gospel, Disco und Hip-​Hop widerspiegelt. Längst ist der „German House Pioneer“ auch zu einem der international gefragtesten DJs geworden. Ob zum. Jubiläum des Montreux Jazz Festival, dem Oasis Festival in Marrakesch, dem. Sònar in Barcelona, überall findet sich Motor City Drum Ensemble unter den Headlinern des Line up – jüngst auf dem kalifornischen Coachella in der illustren Nachbarschaft von Pop-​Titanen wie Beyoncé, Eminem und The Weeknd.

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 44 Sekunden.