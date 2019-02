Blaulicht | Mittwoch, 13. Februar 2019 Mittwoch, 13. Februar 2019

Tätlicher Angriff — Polizisten verletzt

Galerie (1 Bild)

Bei einem Einsatz gegen einen aggressiven 75 -​Jährigen wurden am Dienstagabend in Neresheim-​Dorfmerkingen mehrere Polizisten verletzt, darunter ein Pensionär. Dieser wollte den 75 -​Jährigen gegen 18 . 45 Uhr im Bereich Maisenberg zur Rede stellen, da dieser mit seinem nicht zugelassenen Pkw unterwegs war.

75

75

75

3

07361

5240

Der-​Jährige fuhr auf den pensionierten Polizisten zu, der sich nur durch einen beherzten Sprung zur Seite in Sicherheit bringen konnte, wobei er sich eine schwere Schulterverletzung zuzog. Am Wohnhaus des Mannes schlug er dem Pensionär zudem unvermittelt mit der Faust ins Gesicht, sodass dieser eine Platzwunde erlitt. Auf die hinzugerufenen Polizisten ging der Mann anschließend mit einem Metallrohr los, sodass sie Pfefferspray gegen ihn einsetzten. Anschließend schloss er sich wieder in seinem Wohnhaus ein. Auf richterliche Anordnung wurde die Wohnungstüre gewaltsam geöffnet und mit weiterer Unterstützung, unter anderem durch die Polizeihundeführer, das Haus betreten. Hier schlug der-​Jährige einer Polizistin mit der Faust ins Gesicht, wodurch auch sie eine Platzwunde erlitt. Letztlich wurde der aggressive Mann vom Polizeihund gebissen und durch die Polizisten überwältigt. Dabei wurde ein Beamter leicht verletzt, ein weiterer erlitt durch den Pfeffersprayeinsatz Reizungen. Auch der-​Jährige erlitt leichte Verletzungen. Er wurde zunächst vom Rettungsdienst zur Versorgung ins Krankenhaus gebracht und anschließend wegen der von ihm ausgehenden Fremdgefährdungen in eine Fachklinik eingewiesen. Zeugen, die den Mann vielleicht auch schon in Vergangenheit mit dem nicht zugelassenen dunklener-​BMW haben fahren sehen, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter Telefon/​zu melden.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 59 Sekunden.