Ostalb | Donnerstag, 14. Februar 2019 Donnerstag, 14. Februar 2019

B 29 : Regionalverband unterstützt Gemeinde Böbingen

Foto: gn

Der Planungsausschuss des Regionalverbands Ostwürttemberg hat in seiner Sitzung am Mittwoch die Forderung der Gemeinde Böbingen nach dem Bau eines Tunnels für die Bundesstraße 29 einstimmig unterstrichen.

Der Gemeinderat in Böbingen hatte in seiner letzten Sitzung schon eine Resolution verabschiedet mit dem gleichen Ergebnis, dass von den vier vorgeschlagenenen Varianten zum Ausbau der Bundesstraße 29 in der Ortslage von Böbingen an der Rems nur eine Variante in Frage kommen: Der Tunnel. Auch der Regionalverband Ostwürttemberg kam zu der Erkenntnis, dass alle Gründe dafür sprechen, den Ausbau der B 29 in der Ortslage von Böbingen an der Rems durch einen kurzen Tunnel zu verwirklichen. Der Regionalverband Ostwürttemberg schließt sich daher den Wünschen der Gemeinde Böbingen an, den vierstreifigen Ausbau der B 29 in der Ortslage von Böbingen an der Rems in der Form eines kurzen Tunnels zu realisieren.







Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 35 Sekunden.