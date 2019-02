Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 14. Februar 2019 Donnerstag, 14. Februar 2019

Der Scan Man im Gmünder Stadtarchiv

Galerie (3 Bilder)

Fotos: rw

Vergangenes für das 21 . Jahrhundert: Als erstes kommunales Archiv im Land stellt das Gmünder Stadtarchiv seine wertvollen Pergament-​Urkunden online — barriere– und kostenfrei im Portal monas​terium​.net.

59

140

000

1400

15

Robert Reiter ist der „Scan Man“. Der-​jährige Wiener ist für den in St. Pölten ansässigen Verein Icarus tätig und seit zehn Jahren in sämtlichen Archiven Europas unterwegs, um dort Urkunden einzuscannen. „Es gibt weltweit niemand, der mehr Original-​Urkunden aus dem Mittelalter und der frühen Neuzeit in der Hand gehabt hat als ich“, sagt er.sind es bislang. Es kommen noch welche hinzu. Die aus dem Gmünder Stadtarchiv beispielsweise. Stadtarchivar Dr. David Schnur lässt den ganzen Februar lang diePergament-​Urkunden des Gmünder Archivs digitalisieren. Was das bedeutet, steht in der RZ vom. Februar.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 32 Sekunden.