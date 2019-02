Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 14. Februar 2019 Donnerstag, 14. Februar 2019

Gmünd: Fasnet geht in die „heiße“ Phase

Galerie (1 Bild)

Foto: Marcus Menzel

Die Gmünder Fasnet geht in die „heiße“ Phase. Auftakt einer Reihe von Großveranstaltungen ist am 15 . Februar die Prunksitzung im Stadtgarten. Am Wochenende, 23 . und 24 . Februar, findet dann das 36 . Gmünder Guggenmusik-​Treffen statt und am 28 . Februar wird zum Rathaussturm auf dem Marktplatz geblasen. Abschluss ist der große Faschingsumzug am 5 . März.

20

800

23

24

15

Guggenkapellen mit etwaMusikern werden zum großen Guggenmusik-​Treffen am. und. Februar in der Stauferstadt erwartet. Die Organisatoren und Verantwortlichen der jeweiligen Großveranstaltungen im Rahmen der Gmünder Fasnet gaben einen Überblick über die einzelnen Events. Mehr lesen Sie im Lokalteil der Rems-​Zeitung am Freitag,. Februar.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Marcus Menzel.

Lesedauer: 26 Sekunden.