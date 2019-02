Blaulicht | Donnerstag, 14. Februar 2019 Donnerstag, 14. Februar 2019

Rauchentwicklung in einer Garage in Bettringen

Galerie (2 Bilder)

Fotos: esc

Die Gmünder Feuerwehr wurde am Donnerstag kurz nach 11 Uhr zu einem Einsatz in die Neißestraße in Bettringen gerufen, weil dort aus einer Tiefgarage eine starke Rauchentwicklung gemeldet wurde.

Nach ersten Erkenntnissen haben in der Tiefgarage ein Rasenmäher und eine Mülltonne gebrannt. Wie der Brand entstanden ist, konnte zunächst nicht geklärt werden. Allerdings besteht zwischen der Tiefgarage und dem Wohnblock keine Verbindung, so dass für die Bewohner keine Gefahr bestand. Der Sachschaden ist gering.

