Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 14. Februar 2019 Donnerstag, 14. Februar 2019

Traurige Notwendigkeit: Wallfahrtsstätte St. Salvator ab sofort mit Videoüberwachung

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Trauriger Zeitgeist: Nach Überzeugung des Salvator-​Freundeskreises und der katholischen Kirchengemeinde geht kein Weg mehr daran vorbei: Auf dem heiligen Berg der Gmünder wurde jetzt eine Videoüberwachung installiert.

Hintergrund: In den letzten Monaten wurde verstärkt beobachtet, dass sich vor allem das Aussichtsplateau rund um die Felsenkirche in manchen Nächten zu einer Partyzone entwickelt, so vor allem auch an Silvester. Die Salvator-​Freunde müssen immer häufiger die Hinterlassenschaften von Alkohol– und anderen Gelagen aufsammeln. Noch schlimmer: Einige ungebetene Gäste haben offensichtlich keinen Respekt mehr vor diesem sakralen Ort und den Werken des Salvator-​Freundeskreises: Es kam wiederholt zu mutwilligen Beschädigungen und sogar Diebstählen. Ausführliches dazu am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 27 Sekunden.