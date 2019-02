Blaulicht | Donnerstag, 14. Februar 2019 Donnerstag, 14. Februar 2019

Unfallgefahr B 29 ?

Vier schwere Unfälle auf der Bundesstraße 29 zwischen Aalen und Gmünd in den vergangenen eineinhalb Wochen. An was liegt’s? Womöglich an der Baustelle? „Nein“, sagt die Polizei und stellt klar, dass dies mehr oder weniger nun ein Zufall sei.

Am. Februar ist auf Höhe von Zimmern ein Pkw mit einem Lkw kollidiert, am Mittwoch stieß ein Lkw gegen einen Bus, am Donnerstagvormittag kam es zu einem Crash eines polnischen Kleintransporters mit gleich drei anderen Autos und am Sonntag kam es zu einem schweren Zusammenstoß zwischen Essingen und Mögglingen zwischen zwei Pkw.Dies ist aber der einzige Unfall in jüngster Zeit im „Baustellenbereich“, wobei diese Stelle auch von anderen Verkehrsteilnehmern als gefährlich eingestuft wurde. Auf Nachfrage beim Regierungspräsidium wurde der RZ bestätigt, dass sich aufgrund von Schnee– und Regenfällen die Markierung auf der Straße gelöst haben könnte. Man habe die Firma aber aufgefordert nachzubessern, damit die Markierungen besser zu erkennen seien. Ein anderes Problem ist die ständig wechselnde Situation auf der Baustelle, wo man heute wieder anders fahren müsse als gestern oder vorher.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

