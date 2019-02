Blaulicht | Donnerstag, 14. Februar 2019 Donnerstag, 14. Februar 2019

Warnung vor „falschen Polizeibeamten“

Eigentlich müsste man nicht mehr davor warnen, aber falsche Polizeibeamte lassen nicht nach: Gleich mehrere Schwäbisch Gmünder wurden am Mittwochabend von angeblichen Polizeibeamten angerufen, die ihnen die bereits wohlbekannte Geschichte der festgenommenen Einbrecherbande auftischten. Der oder die Anrufer wollten „hilfsbereit“ vorbeikommen und die Schließverhältnisse im jeweiligen Haus überprüfen.

Glücklicherweise reagierten alle angerufenen Personen absolut richtig: sie ließen sich auf kein Gespräch ein und legten den Telefonhörer auf. Auch wenn die bislang veröffentlichten Warnungen eine sehr gute Wirkung zeigen, hier noch einmal eine Zusammenfassung:

– Lassen Sie sich von unbekannten Anrufern den Namen nennen, notieren Sie die angezeigte Telefonnummer und beenden dann das Gespräch



– Lassen Sie sich nicht von der angezeigten Rufnummer täuschen — die lässt sich manipulieren – Rufen Sie bei der echten Polizei an und suchen dazu die Telefonnummer Ihrer Polizeidienststelle selbst heraus oder rufen Sie die 110 an – Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen!

