16 Chancen hat die Normannia noch

Es geht wieder los mit dem Ligaalltag für den Fußball-​Oberligisten 1 . FC Normannia Gmünd. Dabei muss die Mannschaft von Beginn an eifrig Punkte sammeln, soll es in diesem Jahr noch mit dem Klassenerhalt klappen. Zu Gast am Samstag ( 14 Uhr) wird der Tabellenneunte Bahlinger SC sein.

Spiele lang haben die Normannen noch Zeit, sich vom. Rang nach oben hin zu verbessern.Spiele, in denen vor allem Dreier herausspringen müssen. Zur Erinnerung: In den bislanggespielten Partien sprang lediglich ein einziger Erfolg heraus. Mut machen dürften den Gmündern derweil die acht Remisen. „Wenn man acht Mal unentschieden spielt, warum sollte man nicht auch acht Mal gewinnen können?“, orakelte auch Traub während der Vorbereitung. Ein weiterer Strohhalm könnte die suboptimale Vorbereitung sein, denn ähnlich suboptimal verlief auch die vergangene im Winter. Was danach folgte, ist bekannt. Die Normannia eilte von Sieg zu Sieg und wurde am Ende Meister – allerdings in der Verbandsliga. Angesichts der vergangenen Wochen, mit den vier Niederlagen in der Vorbereitung, darunter gegen zwei Verbands– und einen Landesligisten, wird bei der Normannia derzeit aber keiner so tollkühn sein, und von einer Siegesserie sprechen. Damit nicht genug: „Die Personalsituation ist echt mies, das hatten wir uns anders vorgestellt“, sagt Traub vor dem Heimspiel gegen den Bahlinger SC – und dann zählt er auf. Patrick Lämmle (Überdehnung im Sprunggelenk) hatte sich in der Partie gegen den TSGV Waldstetten verletzt, Andreas Mayer fehlt gelb-​rot-​gesperrt und Simon Fröhlichs Rückenbeschwerden lassen einen Einsatz ebenfalls nicht zu. Über Nermin Ibrahimovics (Oberschenkelbeschwerden) Einsatzchancen werden die FCN-​Verantwortlichen kurzfristig entscheiden

