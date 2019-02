Blaulicht | Freitag, 15. Februar 2019 Freitag, 15. Februar 2019

Aalen: Taxigast schlug zu

Einen Faustschlag ins Gesicht erhielt ein Taxifahrer am Donnerstagabend, nachdem er das Fahrziel seines Kunden erreicht hatte. Der 31 -​Jährige hatte den 27 Jahre alten Fahrgast in Aalen in die Ludwigstraße gefahren. Dort angekommen wollte der junge Mann seine Rechnung erst bezahlen, als er ausgestiegen war.

Daraufhin stieg auch der-​Jährige aus seinem Fahrzeug aus, woraufhin ihn der-​Jährige unvermittelt am Hals packte und mit der Faust ins Gesicht schlug. Auch als der Taxifahrer den aggressiven Mann von sich stieß, attackierte dieser ihn weiter. Der erheblich alkoholisierte Mann, wurde von den hinzugerufenen Polizeibeamten in die Obhut seiner Mutter übergeben, welche auch die ausstehende Rechnung bezahlte.

