Schwäbisch Gmünd | Freitag, 15. Februar 2019 Freitag, 15. Februar 2019

Gmünder Busfahrer im Streik

Galerie (1 Bild)

Foto: str

Am Freitag streiken die Busfahrer der Firma Abt. Schon am frühen Morgen traf man sich zu einer Demo vor dem Betriebsgelände in der Lorcher Straße. Danach ging es ins Gewerkschaftshaus der IG Metall zu einer Kundgebung.

30

RundBusfahrer waren dem Aufruf der Gewerkschaft ver.di zu einem Warnstreik gefolgt. Dazu gesellten sich auch die Geschäftsführerin des ver.di-Bezirks Ostwürttemberg, Maria Winkler, sowie der Verhandlungsführer der Gewerkschaft bei den Tarifgesprächen in Stuttgart. Die Auswirkungen des Streiks lesen Sie morgen in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 20 Sekunden.