Schwäbisch Gmünd | Freitag, 15. Februar 2019 Freitag, 15. Februar 2019

Hardt: Drei Modelle zum Wohnen am Sonnenhügel

Fotos: gn

Die Stadtverwaltung und der Bürgerverein „Starkes Hardt e.V.“ hatten zu einer „Bürgerwerkstatt“ eingeladen. Baubürgermeister Julius Mihm stellte dabei die drei Siegerarbeiten vor, die aufgrund eines Wettbewerbs zur Platzgestaltung im Baugebiet „Neues Wohnen am Sonnenhügel“ eingereicht und von einer Jury im Herbst vergangenen Jahres ausgewählt worden waren.

Die Vorgaben für den Wettbewerb, so Mihm, seien unter anderem eine naturnahe Gestaltung des Hardt mit Wasserspielen oder einer Sprudelanlage, mit Spiel– und Kletterbereichen für Kinder, mit Fahrbahnbelägen, auf denen man auch mit Skateboards oder Rollschuhen fahren kann, mit genügend Stellpätzen, mit Sitz– und Schattenbereichen, eventuell mit einem Bouleplatz und einem guten Beleuchtungskonzept gewesen. In der RZ am Freitag werden die drei Vorschläge erläutert.



