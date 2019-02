Ostalb | Freitag, 15. Februar 2019 Freitag, 15. Februar 2019

LEA-​Vertrag bis 2022 verlängert

Galerie (1 Bild)

Foto: gr

Mit großer Mehrheit hat der Ellwanger Gemeinderat am Donnerstag für den Weiterbetrieb der LEA bis 2022 gestimmt. Nachdem das Für und Wider bereits im Dezember ausführlich diskutiert worden war, fiel die Debatte kurz und sachlich aus, das Thema Befangenheit spielte keine Rolle.

2024

2022

2022

Im Dezember hatte der Gemeinderat die Entscheidung über einen neuen LEA-​Vertrag mit einer Laufzeit bisvertagt. Die CDU wollte vor einer Abstimmung klären lassen, ob das Land auch mit einer Laufzeit biseinverstanden sei und ob die Gesundheitsakademie, die der Landkreis als dritter Vertragspartner der Stadt zugesagt hatte, auch wirklich kommt. Beides ist inzwischen geklärt, das Land gibt sich mit einer Laufzeit biszufrieden und der Kreistag hat seinen Beschluss, auf dem Kasernengelände in Ellwangen eine Gesundheitsakademie einzurichten, bekräftigt. Wie sich die einzelnen Gemeinderäte äußern, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 35 Sekunden.