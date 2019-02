Kultur | Freitag, 15. Februar 2019 Freitag, 15. Februar 2019

Musical: „Ab in den Süden“

Galerie (1 Bild)

Foto: pr

Seit drei Jahren deutschlandweit auf Tournee, nun auch in Schwäbisch Gmünd: Im Frühjahr geht es für das Schwabenland „Ab in den Süden“.

Seit der Premierewird „Ab in den Süden“ vom Publikum gefeiert. Bereits überMal aufgeführt, freuen sich die Veranstalter über eine treue und enorm wachsende Fan-​Gemeinde dieser rasanten, turbulenten Show. Mitsingen und Mitfeiern sind erwünscht. „Ab in den Süden“, Musical im Stadtgarten Schwäbisch Gmünd, Donnerstag,. März,Uhr. Vorverkauf läuft. Eine Vorschau auf die Veranstaltung steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 22 Sekunden.