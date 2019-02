Schwäbisch Gmünd | Freitag, 15. Februar 2019 Freitag, 15. Februar 2019

Prunksitzung im Gmünder Stadtgarten

Galerie (17 Bilder)

Fotos: rw

Schwäbisch Gmünd liegt nicht am Meer, aber es hat einen Strand, und der liegt nahe am Stadtgarten. Und der kann als Hafen durchgehen, in dem alle närrischen Freibeuter, Piraten und Korsaren einlaufen. Samt Piratenbräuten, versteht sich, und mit viel Beute.

34

„Meuterei auf der Gamundia“ lautete das Motto der. Prunksitzung der AG Gmender Fasnet gestern Abend im fast ausverkauften Stadtgarten. So viele Dreispitze, Schärpen, Umhänge, Lockenperücken, Bandanas, Stulpen, Augenklappen und kajalumrandete Augen wie dort sieht man sonst nur in Piratenfilmen. Hier und da sogar einen Säbel. Korsaren, Bukaniere und Freibeuter liefen im Dutzend ein. Dazwischen einige Matrosen– und Kapitänsmützen aus der ehrbaren Seefahrt – man braucht die auch. Die Laune stimmte, schon vor der Saalöffnung stand eine Hundertschaft von kostümierten besuchern erwartungsvoll vor dem Stadtgarten.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 32 Sekunden.