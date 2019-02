Blaulicht | Freitag, 15. Februar 2019 Freitag, 15. Februar 2019

Unfall zwischen Lindach und Brainkofen

Galerie (3 Bilder)

Am Freitagfrüh, gegen 6 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße zwischen Lindach und Brainkofen (etwa 500 Meter vom Paulushaus entfernt ein schwerer Unfall, bei dem nach ersten Meldungen zwei Personen schwer verletzt wurden,

Nach ersten Informationen ist ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen und hat sich dabei überschlagen. Die Strecke musste vorerst komplett gesperrt werden. Eine Übersicht über den Streckenverlauf sehen Sie hier.

NACHTRAG (Polizeimeldung):



15

Am Freitag um kurz nachUhr befuhr ein-​jähriger Lenker eines Pkw Skoda die Lvon Lindach in Richtung Brainkofen. EtwaMeter vor dem Paulusheim, kam das Fahrzeug alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, wurde ausgehebelt und überschlug sich. Im Fahrzeug wurde der Fahrer sowie seine-​jährige Beifahrerin eingeklemmt und schwer verletzt. Beide mussten durch die Feuerwehren Schwäbisch Gmünd und Lindach, die mit sechs Fahrzeugen undEinsatzkräften vor Ort waren, aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von etwaEuro. Zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs musste die Lbis gegenUhr voll gesperrt werden.

Veröffentlicht von Rems-Zeitung, Redaktion.

Lesedauer: 43 Sekunden.