Schwäbisch Gmünd | Samstag, 16. Februar 2019 Samstag, 16. Februar 2019

Der bisher schönste Tag des Jahres

Galerie (2 Bilder)

Fotos: zi

Das Jahr 2019 ist zwar noch jung, aber am Samstag zeigte sich der Februar von seiner frühlingshaften Seite. Zum Teil wurden mehr als 15 Grad Celsius gemessen, mancherorts im Land hatten sogar schon die ersten Eisdielen geöffnet.

In Gmünd suchten sich viele ein Plätzchen im Freien. In der Nacht soll es allerdings ganz schön kalt werden. Unsere Fotos entstanden vor dem Café Margrit in Gmünd, wo es sich bei strahlendem Sonnenschein ganz gut aufhalten ließ.

Veröffentlicht von Rems-Zeitung, Redaktion.

Lesedauer: 19 Sekunden.