Samstag, 16. Februar 2019

Fußball: FCN verliert 1 : 4 gegen Bahlingen

1 : 4 gegen den Bahlinger SC, der Auftakt ins neue Fußballjahr ist für die Gmünder Normannia am Samstag auf dem Kunstrasenplatz „voll in die Hosen gegangen“, wie FCN-​Coach Holger Traub nach der Partie in der Pressekonferenz ganz offen zugab.

„Wir konnten das leider nicht verhindern,“ sagte Traub weiter, war aber mit der ersten halben Stunde durchaus zufrieden. Beimhabe aber die Zuordnung nicht gestimmt und man musste einen Kopfball zulassen. Beimhabe man einen unnötigen Einwurf verursacht, nicht richtig verteidigt, und dann war es schwer, nochmals ins Spiel zurückzukommen. Was ihn trotzdem noch positiv stimmte: „Wir haben daserzwungen und das Tor gemacht, wenn es auch nur Ergebniskosmetik war.“ Allerdings: Das Tor haben die Gäste fast im Alleingang produziert, nachdem ein Abwehrspieler und der Torhüter bei einem Eckstoß sich gegenseitig behinderten. „Nächste Woche haben wir ein Sechspunktespiel gegen Schlusslicht Friedrichsthal. Das müssen wir gewinnen“, blickt Traub auf den kommenden Samstag. Einen ausführlichen Spielbericht und weitere Stimmen zum Spiel am Montag in der Rems-​Zeitung.

