Ostalb | Samstag, 16. Februar 2019 Samstag, 16. Februar 2019

Jubiläumsumzug in Lorch

Galerie (33 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Der 22 . Jubiläumsumzug der Lorcher Fasnetgesellschaft (LFG), einer der größten und längsten im Ostalbkreis, setzte sich am Samstag, pünktlich wie immer um 13 . 01 Uhr, am Bahnhof in Bewegung.

140

Der Wettergott, oder besser, die Wetterhex‘, meinte es gut mit den Lorchern, blauer Himmel, strahlender Sonnenschein mit beinahe frühlingshaften Temperaturen begleiteten den Faschingsumzug durch die von Zuschauern gesäumten Straßen der Innenstadt. InsgesamtVereine aus nah und fern mit rundTeilnehmern, darunterGruppen,Einzelfiguren,Masken– und Hästräger,Hexengruppen,Musikgruppen undTanzgarden zogen durch die Straßen. Alle teilnehmenden Vereine hatten zusammenkm zurückgelegt, die weiteste Anfahrt hatten die Hagenbacher Wölfe aus NRW mitkm hinter sich. Was sonst noch alles geboten war, steht in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerhard Nesper.

Lesedauer: 31 Sekunden.