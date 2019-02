Blaulicht | Sonntag, 17. Februar 2019 Sonntag, 17. Februar 2019

Am Hohenstaufen: Zwei schwere Motorradunfälle kurz hintereinander

Galerie (1 Bild)

Symbolfoto: hs

Zwei schwere Motorradunfälle haben sich am späten Samstagnachmittag kurz hintereinander im von Zweiradfahrern beliebten „Bergstraßenrevier“ am Hohenstaufen ereignet. Fünf Menschen erlitten teils schwere Verletzungen. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Rettungskräfte eilten von Unfall– zu Unfallort.

Das erste Unglück ererignete sich gegen 16 Uhr : Ein 17 Jahre alter Motorradfahrer, der auf seiner Maschine mit einer gleichaltrigen Sozia unterwegs war, fuhr von Ottenbach in Richtung „Aasrücken“. Im Verlauf einer scharfen, unübersichtlichen Linkskurve, kam ihm ein 21 Jahre alter Motorradfahrer entgegen. Da beide Motorradfahrer nach Einschätzung der Polizei offensichtlich zu weit mittig fuhren, kollidierten die beiden Motorräder frontal. Alle drei Personen wurden durch den Unfall schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik eingeliefert. Drei Rettungswagen, undein Rettungshubschrauber mit Notarzt war vor Ort. Die Kreisstraße zum „Aasrücken“ bei Hohenstaufen war für die Dauer der Unfallaufnahme bis gegen 17 . 30 Uhr gesperrt.

Unweit davon entfernt kam es wenig später zum zweiten Unfall: Ein 64 Jahre alter Motorradfahrer war gegen 17 . 10 Uhr in Lenglingen auf der Straßdorfer Straße in Richtung Hohenstaufen. Aufgrund starker Sonneneinstrahlung wurde der 64 -​Jährige derart geblendet, dass er eine 23 Jahre alte Fußgängerin, die ein Pferd führte, am Straßenrand nicht wahrnahm und mit dieser kollidierte. Sowohl die Frau als auch der 64 -​Jährige wurden leicht verletzt. Da zunächst die Schwere der Verletzungen der beiden Beteiligten nicht bekannt war, wurde der Notarzt, der zuvor beim Unfall auf der K 1404 auf dem „Aasrücken“ im Einsatz war, sogleich mit dem Rettungshubschrauber eingeflogen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 62 Sekunden.