Ausbau L1080: Bürgerinitiative auf der Frickenhofer Höhe startet durch

Ostalb | Sonntag, 17. Februar 2019 Sonntag, 17. Februar 2019

Ausbau L 1080 : Bürgerinitiative auf der Frickenhofer Höhe startet durch

Foto: hs

Die Bürgerinitiative „Sanierung Landesstraße 1080 ″ lässt nicht locker. Vielmehr will sie im neuen Jahre den Druck auf Politik und auch die Information der Öffentlichkeit verstärken.

Es geht um einen längst überfälligen verkehrs– und sachgerechten Ausbau der wichtigsten Straßenverbindung auf der Frickenhofer Höhe zwischen Gschwend in Richtung Lein– und Kochertal. Die ländliche, sehr schmale und daher auch gefährliche Strecke auf einer „Perlenkette“ von Dörfern und Gemeinden hat sich in den letzten Jahren zu einem „Schleichweg“ auch für den überregionalen Transit– und Schwerlastverkehr zwischen den Räumen Rems-​Murr und Ostwürttemberg entwickelt, um das oft überlastete Remstal zu umfahren. Was die Bürgerinitiative im neuen Jahr alles vorhat, um auf die Misere aufmerksam zu machen, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

