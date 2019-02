Blaulicht | Sonntag, 17. Februar 2019 Sonntag, 17. Februar 2019

Beutelsbach im Remstal: Schreckliche Entdeckung nach Brand einer Gartenhütte

Galerie (1 Bild)

Symbolfoto: hs

Schreckliche Entdeckung bei einem vermeintlichen Routineeinsatz der Feuerwehr am Sonntag nach dem Brand einer Gartenhütte im unteren Remstal. Die Feuerwehrleute entdeckten im Brandschutt die sterblichen Überreste eines bislang unbekannten Menschen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Sonntag gegenUhr wurde der Rettungsleitstelle der Brand einer Gartenhütte im Weißen Weg in Beutelsbach gemeldet. Die eintreffende Feuerwehr konnte die sich in Vollbrand befindliche Hütte nicht mehr rechtzeitig löschen, so dass sie vollständig abbrannte. Bei den Nachlösch– und Aufräumarbeiten wurde durch die Feuerwehr ein bislang nicht identifzierter Leichnam im Brandschutt entdeckt. Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Waiblingen hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Derzeit gibt es keine Hinweise auf die Todesursache.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 27 Sekunden.