TSB Gmünd verteidigt mit 36 : 36 in Deizisau die Tabellenführung

Das 36 : 36 ( 15 : 20 )-Remis ist eine gerechte Lösung: Das mitreißende und ebenso dramatische Duell der Oberliga-​Absteiger TSV Deizisau und TSB Gmünd hätte keinen Verlierer verdient gehabt. Der TSB verteidigte dadurch seine Tabellenführung und zeigte sich glücklich mit dem Punkt, obwohl Aaron Fröhlich kurz vor Schluss die Chance auf den Siegtreffer vergab.

Die knapp 550 Zuschauer in der Hermann-​Ertinger-​Sporthalle kamen voll auf ihre Kosten, sahen sie doch eine Partie, die einem Spitzenspiel absolut würdig war. Die Hausherren erwischten den besseren Start und legten eine Zwei-​Tore-​Führung vor. Allen voran Kreisläufer Simon Kosak war nicht zu halten, er erzielte beim 7 : 5 ( 11 .) bereits seinen vierten Treffer. Sven Petersen gelang per Tempo-​gegenstoß zwar der erstmalige Ausgleich. Doch bereits nach 13 Minuten hatten die Gmünder ebenso viele Gegentore kassiert wie sieben Tage zuvor in der gesamten ersten Halbzeit.



(Text: Nico Schoch)

Am Ende entscheiden im Handball oft Nuancen. In diesem Fall waren es Zentimeter, die den Spitzenreiter von einem wertvollen Auswärtserfolg trennten. Ein Siebenmeterwurf vier Sekunden vor Ablauf der Spielzeit – das ist bekanntlich eine Angelegenheit für Aaron Fröhlich, dessen Nervenstärke dem TSB in den vergangenen Jahren schon einige Punkte gerettet hat. Dieses Mal aber hatte der beste Torjäger der Liga das Glück nicht auf seiner Seite: Der Ball flog über TSV-​Tormann Denny Spiller hinweg und prallte ans Quergebälk. Fröhlich flog noch einmal in den Kreis hinein, doch er lenkte den Abpraller aus der Bedrängnis heraus lediglich an den Pfosten, ehe die Schlusssirene ertönte.

