Blaulicht | Montag, 18. Februar 2019 Montag, 18. Februar 2019

Abtsgmünd: Einbruch in Sportgeschäft

Galerie (1 Bild)

Zwischen Freitagabend und Sonntagmittag verschafften sich Einbrecher gewaltsam über die Eingangstüre Zutritt in ein Sportgeschäft in der Hauptstraße in Abtsgmünd.

10

000

07361

5240

Dort entwendeten die Täter zahlreiche Sportartikel im Gesamtwert von rundEuro. Hinweise auf die Diebe bzw. verdächtige Fahrzeuge im dortigen Bereich nimmt das Polizeirevier in Aalen unter Telefon/​entgegen.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 13 Sekunden.