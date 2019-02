Sport | Montag, 18. Februar 2019 Montag, 18. Februar 2019

„Durch Bredis Brille“: Enttäuschung pur dank der Normannia

Er ist wieder da: Claus „Bredi“ Breitenberger ist „Fußballtourist“ und reist von Wochenende zu Wochenende über die Amateurfußballplätze Württembergs. In der Serie „Durch Bredis Brille“ berichtet er seine Sicht der Dinge, die nicht immer mit der der Rems-​Zeitung übereinstimmen muss.

So, nun zurück von der Normannia. Das, was zu befürchten war, ist auch eingetreten. Und wenn man nichts anderes erwartet hat, sollte man auch nicht enttäuscht sein. Aber leider bin ich es trotzdem, weil man bis zumin der. Minute richtig gut mitgehalten hat und dann unnötigerweise bei einem Freistoß unsortiert war, nach der Pause in der. Minute dann das vorentscheidende zweite Gegentor kassiert hat und anschließend jegliche Moral vermissen lassen hat. Der Ehrentreffer kurz vor Schluss nach einem Eckball war eher der Unkonzentriertheit der Bahlinger zuzuschreiben, die den Sieg schon sicher hatten. Am Ende steht ein Ergebnis zu Buche, das dem Spielverlauf entsprochen hat. Klar ist Bahlingen eine richtig gute Mannschaft, die auch bewiesen hat, dass sie unter die ersten Fünf gehört. Aber dass man nach demso gut wie keine Gegenwehr mehr leistet, frustriert mich schon sehr.

