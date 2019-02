Blaulicht | Montag, 18. Februar 2019 Montag, 18. Februar 2019

Gmünder Innenstadt: Prügel und Gerangel

Am frühen Sonntagmorgen lieferten sich ein 26 – sowie ein 36 -​Jähriger vor einer Gaststätte in der Parlerstraße in Gmünd ein Gerangel. Der Ältere zog sich eine stark blutende Platzwunde zu, die im Krankenhaus behandelt werden musste.

Der Jüngere beleidigte die Polizisten, so dass ihn diesbezüglich eine weitere Strafanzeige erwartet. GegenUhr wurde ein-​Jähriger von einem Unbekannten in der Lorcher Straße niedergeschlagen. Der Täter entfernte sich mit einem silbernen Pick-​up. Der Geschädigte musste sich im Krankenhaus behandeln lassen. Ein-​Jähriger wurde am Sonntagabend gegenUhr vor dem Turmtheater im Pfeifergäßle von zwei Männern niedergeschlagen und verletzt. Es liegen Hinweise auf die beiden Schläger vor, die Polizei ermittelt.

