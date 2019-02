Ostalb | Montag, 18. Februar 2019 Montag, 18. Februar 2019

Lebensretteraktion der Mutlanger Schulen

Foto: msi

Durch die großen Fenster des Mutlanger Forums fiel das Sonnenlicht, der Bee Gees-​Titel „Stayin‘ Alive“ dröhnte durch den Saal und gut 50 Schülerinnen und Schüler des Franziskusgymnasiums waren mit Feuereifer dabei, im Rhythmus auf Puppen einzudrücken.

200

Doch was so spaßig aussah, hatte einen durchaus ernsten Hintergrund. Insgesamt rundSiebtklässler wurden am Montagmorgen zu Ersthelfern ausgebildet und in die lebensrettende Formel „Prüfen – Rufen – Drücken“ eingewiesen. Darüber berichtet die Rems-​Zeitung in der Dienstagausgabe.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 19 Sekunden.