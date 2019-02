Schwäbisch Gmünd | Montag, 18. Februar 2019 Montag, 18. Februar 2019

Mobilität ist auch in Bettringen ein großes Thema

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Das gefühlt hohe Verkehrsaufkommen in Bettringen sah Ortsvorsteherin Brigitte Weiß in der Ortschaftsrats– sitzung am Montagabend bestätigt. Die Verkehrsanalyse, die Bürgermeister Joachim Bläse und die Gmünder Mobilitätsmanagerin Carmen Hölsch vorlegten, sprach für sich.

Eingangs betonte Bürgermeister Bläse, dass das Thema Mobilität bei der Stadtverwaltung sehr hoch angesiedelt sei. Allerdings müsse genau hingesehen werden, auch in Bettringen. Das Thema sei ein grundlegendes, und es müsse, das Mobilitätsverhalten hinterfragt werden. „Der Verkehr“, so Bläse, „ist da. Man muss darüber nachdenken, wie sich Mobilität verändern lässt, und wo sie verbessert werden kann.“

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 22 Sekunden.