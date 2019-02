Sport | Montag, 18. Februar 2019 Montag, 18. Februar 2019

VfR Aalen: Auch mit Schmitt bleibt der Fluch der späten Gegentreffer

Den durchschlagenden Erfolg beim Debüt von Rico Schmitt als Trainer des Fußball-​Drittligisten VfR Aalen bei dessen Debüt haben die Veränderungen in der Startelf nicht gebracht. Das Tabellenschlusslicht aus Aalen verlor in der 3 . Liga auch sein drittes Spiel im neuen Pflichtspieljahr mit 1 : 2 ( 0 : 0 ) und kassierte dabei wieder zwei späte, ausschlaggebende Gegentore. Das war hart. „Sehr bitter“, empfand Schmitt. Denn: „Meine Mannschaft hat 75 Minuten leidenschaftlich gekämpft.“ Das reichte nicht.

Dass es harte Entscheidungen geben würde, hatte der Neu-​Trainer im Vorfeld des Spiels angekündigt. Und es kam so. In seiner ersten mit Spannung erwarteten Aufstellung gab es durchaus Überraschungen. Torwart Daniel Bernhardt stand zwar wieder im Kasten im Vergleich zur bitteren-Niederlage gegen Meppen, war aber seine Kapitänsbinde los – avancierte jedoch zum besten Aalener.Bernhardt ist die Binde losDie Binde trägt nun Winterneuzugang Clemens Schoppenhauer, einer der Verteidiger in der Dreierkette im neuen-​-​System. Auf der Bank musste zunächst Top-​Torjäger Matthias Morys Platz nehmen, Nicolas Sessa, Patrick Schorr sowie auch Neuzugang Johannes Bühler (alle drei begannen unter Vorgänger Argirios Giannikis häufig) standen gar nicht im Kader für das Abend-​Duell bei den Löwen. Es gab fünf Veränderungen gegenüber dem Meppen-​Spiel. Schmitt wollte nach seinem Amtsantritt am vergangenen Mittwoch alles auf Null stellen — und zog es durch.

