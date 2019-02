Blaulicht | Dienstag, 19. Februar 2019 Dienstag, 19. Februar 2019

Althütte: Betonteil fiel auf Autodach

Galerie (1 Bild)

Relativ glimpflich verlief ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen gegen 7 . 45 Uhr in Althütte bei Welzheim ereignete. Ein 59 -​jähriger Lkw-​Fahrer befuhr die Hauptstraße in Richtung Ebnistraße. Ein 5 , 5 Meter langes Betonteil hatte sich beim Befahren einer leichten Rechtskurve gelöst und fiel auf das Autodach einer entgegengekommenen Mercedes A-​Klasse.

Der Autofahrer wurde dabei glücklicherweise lediglich leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst an der Unfallstelle medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Nach ersten Feststellungen ist ein Spanngurt gerissen, weshalb sich das ca. ein Tonnen schwere Betonteil lösen konnte. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Hauptstraße musste gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet. Eine Streckenübersicht finden Sie hier

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 28 Sekunden.