Dienstag, 19. Februar 2019

Biergarten 2019 auf dem Zeiselberg: „Wir schaffen das!“ sagen die Macher

Foto: Heino Schütte

Auf dem Zeiselberg in Schwäbisch Gmünd haben vor dem Hintergrund der Vorbereitungen auf die Remstal-​Gartenschau 2019 am Dienstag die Bauarbeiten für die Verfestigung eines ganzjährigen Biergarten-​Betriebs begonnen.

Nach einem langwierigen kommunalpolitischen Diskussions– und Abwägungsprozess wurde nun die Baugenehmigung erteilt. Eine Bürgerinitiative wehrte sich bis zuletzt gegen eine „XXL-​Gasttronomie“ auf dem Gmünder Innenstadt-​Aussichtsberg. Es gab sogar tausend Ptotestunterschriften. In zahlreichen Debatten und Abwägungen hatten sich Gemeinderat und Stadtverwaltung mit dem strittigen Thema befasst und sich auf das Gemeinwohl berufen . Seit Dienstag werden nun Fundament und Bodenplatte vorbereitet, um das Gasthaus vielleicht doch noch rechtzeitig zur Remstal-​Gartenschau 2019 fertigstellen zu können. Die Macher versprechen zumindest einen improvsierten Biergarten-​Betrieb in diesem Sommer. „Wir schaffen das!“ Mehr zum Thema am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 31 Sekunden.