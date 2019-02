Sport | Dienstag, 19. Februar 2019 Dienstag, 19. Februar 2019

Handballer der SG Bettringen punkten erstmals in diesem Jahr

Foto: Zimmermann

Eine unterhaltsame und torreiche Landesliga-​Partie haben die erneut zahlreichen Zuschauer am Sonntag in der Bettringer Uhlandhalle gesehen. Mit 37 : 20 schoss sich die SG Bettringen gegen den VfL Kirchheim den Frust der vergangenen Wochen von der Seele und schaffte einen Schritt aus der Krise.

Von Anfang an war der Heimmannschaft der Siegeswille anzumerken. Simon Rott und Nico Krauß legten zum 2 : 0 vor, ehe Kirchheim zum 2 : 2 ausglich. Dann allerdings nahm der SGB-​Express Fahrt in Richtung Sieg auf. Gestützt auf einer starken Abwehrleistung mit Marc Leibner im Tor zog man davon. Auch eine Kirchheimer Auszeit nach 16 Minuten konnte die 8 : 3 -Führung nicht stoppen. Kirchheim schaffte es, den Abstand lediglich auf drei Tore zu verringern, ehe die Bettringer ihren Vorsprung wieder ausbauten. Mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause von Andreas Kohler gelang die beruhigende 18 : 8 -Halbzeitführung. In der Pause nahm sich das Heimteam vor, nicht nach zu lassen und das Tempo hochzuhalten.







Mit einer überzeugenden Leistung konnte erstmals im Jahrgepunktet werden. Dabei war der Gast und Mitaufsteiger mit dem festen Willen angetreten, in Bettringen einen Sieg zu landen, um in der Tabelle dann an der SGB vorbeizuziehen. Die Bettringer hatten sich akribisch vorbereitet. Auch diverse Einzelgespräche sollten helfen, um wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden.

