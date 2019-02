Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 19. Februar 2019 Dienstag, 19. Februar 2019

Neue Straßennamen in Straßdorf

Der Ortschaftsrat Straßdorf durfte sich in seiner Sitzung am Dienstag mit rundweg angenehmen Themen befassen. Eines davon war der Vorschlag der Verwaltung für zwei neue Straßennamen und den Namen für einen Platz in der Ortsmitte.

Zu Beginn der Sitzung erfüllte das Gremium seine Aufgabe, den Feuerwehrkommandanten und seinen Stellvertreter in ihren Ämtern zu bestätigen. Bei der vorausgegangenen Abteilungsversammlung wurden Ralf Irdenkauf als Kommandant und Stefan Verreschi als stellvertretender Kommandant von allen Feuerwehrkameraden in der Abteilung Straßdorf einstimmig im Amt bestätigt. Ebenso einstimmig erhielten sie das Ja der Ortschaftsräte. Wie die neuen Straßen in Straßdorf heißen werden und warum, das erfahren Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

