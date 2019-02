Blaulicht | Dienstag, 19. Februar 2019 Dienstag, 19. Februar 2019

Pöbelei und Schläge am Forum Gold und Silber

Zwei 18 und 21 Jahre alte Männer hielten sich am Montagnachmittag am Forum Gold und Silber in der Ledergasse auf. Gegen 16 . 45 Uhr wurden sie von drei Männern angepöbelt, wobei es zur Auseinandersetzung kam und der 21 -​Jährige einen Faustschlag ins Gesicht abbekam und ins Krankenhaus musste.

Die drei Männer entfernten sich anschließend, eine polizeiliche Fahndung führte nicht zum Erfolg. Sie werden von den Geschädigten als etwaJahre alt beschrieben. Der Rädelsführer trug eine schwarze Kappe, Lederjacke, dunkle Hose und hatte einen ungepflegten Bart. Die zweite Person trug einen gelben Kapuzenpulli, schwarze Hose, weiße Schuhe von Adidas und hatte einen dunklen Teint. Von der dritten Person liegt keine nähere Beschreibung vor. Weitere Hinweise auf die Männer werden vom Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon/​entgegen genommen.

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

