Schwäbisch Gmünd | Samstag, 02. Februar 2019 Samstag, 02. Februar 2019

Leben am „Schicksalsfluss“

Galerie (4 Bilder)

Fotos: hs, pr

Die Angst vor Hochwasser an der Rems ist vor dem Hintergrund des Klimawandels und der zunehmenden Versiegelung der Landschaft ein vieldiskutiertes Thema. Besonders in Hussenhofen. Ortschronist Günther Dangelmaier lebt dort direkt am „Schicksalsfluss“ und ist schon als Kind mit der Hochwasserfurcht aufgewachsen. Sein ältestes und hochdramatisches Dokument eines „Jahrhunderthochwassers“ in Hussenhofen wird in diesem Jahr genau 300 Jahre alt.

Günther Dangelmaier ist aktuell an der Gestaltung von Informationstafeln für die Remstal-​Gartenschau beteiligt. Bürger und Besucher dürfen mit diesen Infopunkten entlang des neuen Spazierwegs an der renaturierten Rems einen spannenden Rundgang durch die wechselvolle Geschichte von Hussenhofen unternehmen. Nicht nur bei dieser ehrenamtlichen Arbeit ist dem Heimatforscher bewusst geworden, wie sehr die Rems die Entwicklung des Ortes und das Leben von ungezählten Generationen durch all die Jahrhunderte hindurch geprägt hat. Von all seinen Erinnerungen berichtete Dangelmaier unserem Redakteur Heino Schütte, zu lesen in der Samstagsreportage der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 37 Sekunden.