Schwäbisch Gmünd | Samstag, 02. Februar 2019 Samstag, 02. Februar 2019

Remstalkette für Pavel und Bläse

Galerie (11 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Zum „Tag der offenen Werkstatt“ war die Bevölkerung am Samstag in die Räumlichkeiten der Schmuckschulen der Gewerblichen Schule Schwäb. Gmünd im Arenhaus eingeladen worden, um den Schulalltag und die handwerklich-​künstlerische Ausbildung zum/​zur Schmuckdesigner/​in und Goldschmied/​in kennenzulernen.

3

In Workshops an sechs verschiedenen Stationen führten die Schülerinnen und Schüler desjährigen Berufskollegs Design Schmuck und Gerät und die Fachschülerinnen und –schüler für Gestaltung-​Schmuck und Gerät die Besucher in das Geheimnis der Gmünder Gold– und Silberschmiedekunst ein. Im Jahr der Remstalgartenschau, so der Erste Bürgermeister Dr. Joachim Bläse, soll die Tradition der Gmünder Gold– und Silberschmiedekunst besonders hell erstrahlen und wieder stark ins Bewusstsein der Gmünder und ihrer Gäste rücken. Ein ausführlicher Bericht steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerhard Nesper.

Lesedauer: 29 Sekunden.