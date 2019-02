Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 20. Februar 2019 Mittwoch, 20. Februar 2019

Aufreger im Gmünder Rathaus: Kostenexplosion fürs neue Weilermer Brückle

Keine Routinesitzung am Mittwoch des Bau– und Unweltausschusses des Gemeinderats im Gmünder Rathaus. Die Kostenexplosion für Bau des Weilermer Brückle im Rahmen der Neugestaltung der neuen Ortsmitte des Stadtteils Weiler in den Bergen entwickelte sich zu einem Aufreger.

Es geht um den Neubau eines etwa sechs Meter langen Fußgängerstegs über das Bächle hinter dem Gasthaus „Adler“ im Zuge der Neugestaltung der Ortsmitte. Dazu wurde von der Stadtverwaltung von den Stadträten die Zustimmung für eine überplanmässige Ausgabe in Höhe von rundEuro erbeten. In diesem Betrag enthalten sind externe Planungs– und Ingenieurkosten in Höhe von rundEuro. Stadträte hinterfragten kritisch. Gleichzeitig zogen sie aber auch den Hut angesichts des bürgerschaftlichen Engagements für das Gesamtprojekt. Mehr dazu am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

