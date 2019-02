Kultur | Mittwoch, 20. Februar 2019 Mittwoch, 20. Februar 2019

Daniel Kehlmann erhält Schubart-​Preis

Foto: Beowulf Sheehan

Der Schubart-​Literaturpreis 2019 der Stadt Aalen geht an Daniel Kehlmann. Der 1975 in München geborene Schriftsteller erhält den mit 20 000 Euro dotierten Literaturpreis für seinen Roman „Tyll“.

Daniel Kehlmann ist nach Auffassung der Schubart-​Jury mit „Tyll“ erneut ein hervorragendes Buch gelungen. In seinem Schelmenroman nimmt er viele Anleihen an die mittelalterliche Figur des Till Eulenspiegel, geht aber in seiner großen Fabulierkunst zugleich frei damit um, indem er „Tyll“ im Dreißigjährigen Krieg agieren lässt.„Besser kann man ein Buch über einen Freigeist nicht schreiben“, so die Meinung der Jury. Schubart hätte an Kehlmanns „Tyll“ seine helle Freude gehabt. Mehr über Kehlmann und Förderpreis-​Gewinnerin Nora Krug in der RZ vom. Februar.

