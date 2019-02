Blaulicht | Mittwoch, 20. Februar 2019 Mittwoch, 20. Februar 2019

Weinstadt: Leichnam in der Gartenhütte

Galerie (1 Bild)

In einer ausgebrannten Gartenhütte wurde am Sonntagmorgen, 17 . Februar, ein Leichnam aufgefunden, der bis zur Unkenntlichkeit verbrannte. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen zum Todesfall übernommen.

Im Rahmen der Ermittlungen hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart zur Feststellung der Todesursache sowie zur Identifizierung des unbekannten Toten eine Obduktion in Auftrag gegeben, die am Dienstag durchgeführt wurde. Ein DNA-​Abgleich brachte nun die Gewissheit, dass es sich bei dem Toten um den 45 -​jährigen Besitzer des Gartenhauses handelt und dieser an den Folgen des Brandes zu Tode kam.

Nach ersten vorläufigen Ergebnissen des Brandsachverständigen des Landeskriminalamtes Baden-​Württemberg ist davon auszugehen, dass der Brand in der Gartenhütte ausgebrochen ist. Eine technische Brandursache kann ausgeschlossen werden. Derzeit kommt als mögliche Brandursache ein fahrlässiges Verhalten im Umgang mit offenem Feuer in der Hütte in Betracht. Hinweise auf eine Brandstiftung wurden nicht erlangt.

Weder bei der Obduktion noch bei den umfangreichen kriminaltechnischen Maßnahmen am Brandort haben sich bislang Hinweise auf eine Fremdeinwirkung oder Fremdverschulden ergeben. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

Heinz Strohmaier

Lesedauer: 41 Sekunden.