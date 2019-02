Sport | Donnerstag, 21. Februar 2019 Donnerstag, 21. Februar 2019

„Durch Bredis Brille“: Normannia muss unbedingt gewinnen

Grafik: RZ

Claus „Bredi“ Breitenberger ist „Fußballtourist“ und reist von Wochenende zu Wochenende über die Amateurfußballplätze Württembergs. In der Serie „Durch Bredis Brille“ berichtet er seine Sicht der Dinge, die nicht immer mit der der Rems-​Zeitung übereinstimmen muss.

Nun bin ich mit meinen Planungen fürs Wochenende fertig. Am Samstag gehts zunächst zur Normannia, die gegen Germania Friedrichstal unbedingt gewinnen muss, um nicht Gefahr zu laufen, auch noch den drittletzten Platz in der Oberliga zu verspielen, der, wenn es ganz optimal laufen sollte, zum Klassenerhalt berechtigen könnte. Dies wäre der Fall, wenn kein baden-​württembergischer Verein aus der Regionalliga absteigen würde und sich zudem der baden-​württembergische Oberliga-​Zweite in den Aufstiegsspielen zur Regionalliga durchsetzen würde. Die Chance, dass dieser Fall eintritt, würde ich so aufbisProzent beziffern. Es kann sich also durchaus lohnen, nicht Letzter oder Vorletzter zu werden, was sich natürlich auch die Friedrichstaler sagen werden, die am Samstag gegen den FV Ravensburg zwar mitverloren haben, aber zumindest in kämpferischer Hinsicht durchaus zu überzeugen wussten. Anschließend gehts zum Handball in die Straßdorfer Römersporthalle, wo zunächst die Zweite des TSB Gmünd auf die HSG Wangen/​Börtlingen trifft und anschließend die Erste die HSG Langenau/​Elchingen empfängt. Zwei Heimsiege wären schön, weil die Zweite noch ein paar Punkte benötigt und die Erste die Tabellenführung verteidigen will. Eher entspannt will ich es am Sonntag angehen, an dem ich kein für mich interessantes Punktspiel entdecken konnte. Also habe ich beschlossen, einen Ausflug nach Tübingen zu machen, wo es mit der Partie der TSG Tübingen gegen den. FC Frickenhausen und der Begegnung zwischen dem SVTübingen und dem SV Bonlanden zwei Testspiele gibt, die allerdings zeitgleich umUhr stattfinden. Da die beiden Kunstrasenplätze nicht so weit auseinander liegen, werde ich wohl jeweils eine Halbzeit von beiden Spielen besuchen.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

