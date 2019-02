Blaulicht | Donnerstag, 21. Februar 2019 Donnerstag, 21. Februar 2019

Heimatsmühle: Brand in Werkstatt

Galerie (1 Bild)

Im Bereich eines Werkstattgebäudes in der Heimatsmühle Aalen, in dem sich auch ein Pausenraum befindet, brach am Donnerstag um die Mittagszeit ein Feuer aus.

12

15

40

Ein Mitarbeiter des Betriebes wurde gegenUhr auf den Brand aufmerksam. Ein anderer Mitarbeiter zog sich durch den Rauch eine Rauchgasvergiftung zu und wurde leichtverletzt vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehren aus Wasseralfingen/​Hofen und Aalen rückten mit neun Fahrzeugen und rundEinsatzkräften an. Der Pausenraum sowie Werkstattraum, in dem diverse Gerätschaften gelagert waren, brannten mehr oder weniger völlig aus. Weitere Räume, die sich im Gebäude anschließen blieben wohl verschont. Die Polizei hat die Ermittlungen zur noch unbekannten Brandursache aufgenommen. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einige zehntausend Euro. Der Verkehr war nicht beeinträchtigt.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 31 Sekunden.